Vida Urbana Operador de máquinas é preso após esfaquear mulher em Lagoa da Confusão Vítima, de 35 anos, e suspeito, de 24, estavam separados há três dias depois de três anos juntos e ela se recusava a voltar. A mulher segue internada

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem que se identificou como operador de máquinas, de 24 anos, natural de Gurupi (TO), por ter tentado matar a ex-companheira de 35, no setor Brandão, em Lagoa da Confusão, sudoeste do Tocantins, na tarde do feriado da Independência. De acordo com o boletim policial, a vítima chegou ao hospital local com diversas facada...