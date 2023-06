Vida Urbana Operador de máquinas é morto e costureiro baleado em ataque homicida no setor Maria Rosa Com a morte de Adílio Teixeira, atingindo no peito e no braço, a capital chega a 89 mortes desde o dia 1º de janeiro. Júnior Damacena levou tiros no estômago e está no HGP

A 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa de Palmas (1ª DHPP) abriu investigação para apurar um ataque homicida de um homem contra duas pessoas em uma festa no setor Maria Rosa. De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa armada atirou nos dois com, pelo menos, quatro tiros. O atirador fugiu logo em seguida. O JTo identificou as duas vítima...