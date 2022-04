Vida Urbana Operações Semana Santa da PM e da PRF iniciam nesta quinta-feira; veja dicas de segurança População deve ficar atenta ao aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais e a grande concentração de pessoas que vão aproveitar o feriado prolongado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) iniciam nesta quinta-feira (14) as Operações Semana Santa 2022. As ações seguem até o dia 17 de abril, Domingo de Páscoa. Como em todo feriado prolongado, é esperado mais movimento nas rodovias, elevando o fluxo de veículos e aumentando o risco de acidentes. Também é registrado nesse período, o acúmulo de pessoas c...