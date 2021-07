No final de semana, a força-tarefa da Operação Covid-19 - Tolerância Zero e Operação Férias dissipou mais 180 aglomerações em 311 locais vistoriados em todo o Estado. A ação ocorreu em rodovias e principais pontos de movimentação da sexta-feira, 23, até o domingo, 25, com o objetivo cumprir o Decreto 6.230 com base na prevenção e condutas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Conforme a Polícia Militar, uma das envolvidas na ação, o balanço desta segunda-feira, 26, mostra que foram realizadas 642 abordagens a veículos e 1667 pessoas foram abordadas. Das aglomerações e outras irregularidades, a força-tarefa atuou 18 locais por descumprimento de medidas preventivas. As forças de segurança e vigilância ainda registraram 67 infrações de trânsito e a remoção de nove veículos.

Criminalidade

A PM ainda informou que no final de semana também registrou uma prisão por tráfico interestadual de drogas, recuperação de veículos com registro de furto e roubo, apreensões por porte ilegal de arma de fogo, e cumprimento de mandado de prisão. No caso de tráfico de drogas, um homem, de 51 anos, acabou preso em Axixá quando interceptado com porções de uma substância análoga a maconha que vinham de Imperatriz (MA) e seriam vendidas na região. O caso ocorreu no sábado, 24.

Já em Guaraí, no sábado, a PM prendeu um homem de 20 anos, envolvido com o tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo. O homem estava com uma pistola, dois carregadores e 15 munições. Na residência indicada pelo suspeito, foram encontrados cinco celulares, dois relógios, uma máquina de passar cartão e R$ 1.056,00 em dinheiro, além de R$ 111,40 em moeda. A PM ainda apreendeu 56 gramas de substância semelhante ao crack, 0,6 gramas de substância análoga à cocaína, e 2,4 gramas de substância semelhante à maconha.

Ainda na mesma cidade, no domingo, dois adolescentes, de 17 anos, foram apreendidos também por envolvimento com tráfico de entorpecentes. Os dois tinham um revólver com cinco munições intactas e numeração raspada. Além disso, os dois estavam em uma motocicleta roubada com uma mochila contendo três celulares e pequenas porções de crack e maconha. Em uma residência indicada pelos infratores os policiais apreenderam ainda 3,7 kg de substância semelhante à maconha e 464 gramas de substância análoga ao crack, além de dois relógios de pulso, bijuterias, uma faca, cinco celulares, uma balança para pesagem da droga e uma máquina de passar cartão. Também havia R$ 2.063,50.

Na Rodovia TO-430, na entrada de Juarina, a PM prendeu um indivíduo e apreendeu uma motocicleta, que estava com os sinais identificadores adulterados no sábado. Já no domingo, na TO-080, no Km 88, a equipe e apreendeu uma espingarda com 50 munições intactas, durante abordagem ao uma camionete.

Operação Espaços Públicos Seguros

A PM ainda realiza até o final de julho, a “Operação Espaços Públicos Seguros” em Palmas, que tem como intuito realizar policiamento ostensivo/preventivo com abordagens a pessoas e em veículos suspeitos, que estejam fazendo uso de forma irregular dos espaços como moradia, prática de atos ilícitos, bem como uso de entorpecentes. Essa operação dará apoio na fiscalização ao cumprimento das normas de restrições impostas em virtude da pandemia de Covid-19.