Vida Urbana Operação visita e orienta comércios de Palmas, Gurupi e Araguaína para enfrentamento da Covid-19 Ação simultânea aconteceu nas quadras e bairros com maior incidência de casos e abordagens são educativas e preventivas

Uma operação de prevenção à Covid-19 percorreu estabelecimentos comerciais em Palmas, Gurupi e Araguaína nesta terça-feira, 2. A ação é conjunta entre diferentes órgãos de fiscalização e segurança do Governo do Tocantins e, simultaneamente, visitou bairros e setores das três cidades do Estado com abordagens são educativas e preventivas nos comerciais em geral. Na Capita...