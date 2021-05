Vida Urbana Operação Tolerância Zero suspende 12 festas clandestinas em Gurupi Ação faz parte das medidas estaduais que proíbe a realização de eventos para evitar aglomeração de pessoas

Atualizada ás 15:06 No final de semana, a Operação Tolerância Zero suspendeu 12 festas clandestinas, encontrou 42 aglomerações em residências e chácaras e aplicou quatro multas por descumprimentos dos decretos em Gurupi. As multas e notificações são resultado de mais de 37 orientações e inspeções técnicas em estabelecimentos. Essa ação faz parte de um pacote ...