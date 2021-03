Vida Urbana Operação Resguardo instaura mais de 200 inquéritos, cumpre 194 mandados e prende 44 agressores Ações da Polícia Civil começaram ainda em janeiro em 42 municípios tocantinenses e visam o combate a violência contra a mulher

A Polícia Civil realizou mais de 1,6 mil atendimentos, cumpriu mais de 194 mandados judiciais e prendeu mais de 44 pessoas ao longo das atuações da Operação Resguardo. Essa Operação é do Ministério da Justiça e Segurança Pública com o objetivo de enfrentar a violência contra a mulher, que tiveram um aumento de registros nacionalmente durante a pandemia da Covid-19. As ações,...