Três homens foram presos com diversas armas e munições durante a Operação Ultor, que investiga um homicídio ocorrido na cidade de Peixe, no sul do estado. As prisões aconteceram na manhã desta sexta-feira (21), em desdobramento da Operação Paz, realizada em 2023.

Segundo informações da Polícia Civil, durante a operação chamada Ultor, foram cumpridos, ao todo, seis mandados de busca e apreensão e prisão em endereços de indivíduos suspeitos de praticar crimes na região. As investigações apuram a morte de Ecivaldo Dias da Silva, que aconteceu no ano de 2022, e outras ocorrências.

No primeiro mandado, os policiais foram até uma casa no Povoado Novo Nilo, na zona rural do município de São Valério. Após buscas, foram encontrados um revólver, calibre 38 e seis munições intactas. Um homem de 45 anos foi detido no local.

Em seguida, as equipes foram até Peixe e cumpriram novo mandado de busca em uma casa, onde encontraram maior quantidade de armas e munições. O responsável, um homem de 52 anos, foi preso em flagrante.

Na casa os policiais recolheram uma espingarda com a numeração adulterada e possivelmente de calibre 22; uma espingarda, calibre 20; um revólver, calibre 38; uma carabina, calibre 17; 13 munições calibre 20 e oito munições calibre 357.

Na terceira diligência, a polícia abordou um homem de 49 anos que era responsável por um revólver calibre 38, com 13 munições intactas. Pela irregularidade, ele também foi levado para a delegacia.

Das prisões efetuadas na ação, a polícia explicou que os suspeitos de 45 e 49 conseguiram o direito de responder ao processo em liberdade após pagamento de fiança, e foram soltos.

Como o homem de 52 anos estava de posse de uma arma de fogo de uso restrito, com a numeração raspada, ele foi autuado em flagrante e encaminhado a Unidade Penal Regional de Gurupi.

Os policiais civis da 87ª Delegacia de Gurupi, da 94ª DP de Peixe e de outras divisões especializadas também apreenderam documentos e aparelhos telefônicos dos investigados para a apuração dos crimes.

Conforme o Conforme explica o delegado-regional, Joadelson Rodrigues Albuquerque, a Operação Ultor tem o objetivo de investigar crimes praticados contra a vida na cidade de Peixe.