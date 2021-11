Uma operação da Polícia Civil (PC) com o apoio da Secretaria de Economia de Goiás cumpre 29 mandados de busca e apreensão e sete de prisão, nesta quinta-feira (11), em Goiânia, Luziânia, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia, Nerópolis, Itumbiara e Cachoeira Dourada. A operação está ocorrendo simultaneamente também nos estados do Pará, Tocantins e no Distrito Federal.

A investigação aponta indícios de um esquema criminoso criado para sonegar ICMS ao Estado de Goiás pela venda de grãos. Pelo menos 17 empresas estariam envolvidas nos crimes e a Justiça determinou que as atividades delas sejam suspensas. Os investigados ainda terão R$ 60 milhões bloqueados nas contas.

Segundo a PC, produtores rurais produziam soja e milho, por exemplo, e usavam notas fiscais falsas para vender para outros estados para que tributos não fossem pagos. O valor atualizado de sonegação destas empresas já passa dos R$ 100 milhões, de acordo com a polícia.