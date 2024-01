Uma operação realizada pela Polícia Civil e Militar, no município de Pedro Afonso, na região nordeste do Tocantins, resultou na prisão em flagrante de três suspeitos de tráfico de drogas, dois de 28 anos e um de 22, conforme informações divulgadas pela Polícia Militar.

A ação ocorreu na tarde da última quinta-feira, para cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Pedro Afonso.

Parte das apreensões foram localizadas pela cão Sniper, do Grupo de Operações com Cães, escondidos na bilheteria e na sala da administração do Ginásio de Esportes Ademar Amorim, no centro de Pedro Afonso, conforme divulgou a Polícia Militar.

De acordo com a corporação, o local é onde trabalhava um dos homens de 28 anos, suspeito de comandar um esquema de tráfico de drogas, enquanto os outros dois armazenavam e distribuíam os entorpecentes.

Drogas também foram localizadas em dois endereços próximos, situados no setor Aeroporto I. Em uma das casas, o ilícito estava escondido dentro de uma lata no quintal do imóvel.

A Militar informou que todos os presos foram levados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil de Pedro Afonso, onde foram ouvidos e em seguida encaminhados para a Unidade Prisional de Guaraí.