Vida Urbana Operação prende homem suspeito de auxiliar no assassinato de pescador em Peixe Suposto autor ainda está foragido, a Polícia Civil informou que a dupla chegou a se apresentar e negou o crime alegando ter um álibi, entretanto ficou comprovado que o álibi era falso

A Operação Óbulo de Caronte da Polícia Civil cumpriu três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nesta quinta-feira, 9, em Caseara. A ação faz parte das investigações sobre a morte de um pescador, ocorrida no final de junho, á margens do lago do Casé, próximo à residência da vítima. Nesta quinta, a Polícia Civil prendeu o suspeito de pre...