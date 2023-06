A Operação Fauda, da Polícia Civil, apreendeu 100 kg de entorpecentes e 11 pessoas acabaram presas na manhã desta quarta-feira, 14. As prisões ocorreram em Palmas, Paraíso, Monte do Carmo e Porto Nacional e buscam desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas. Os policiais civis cumpriram 15 mandados entre as ordens de busca e apreensão e de prisão.

Os 100 kg de entorpecentes estavam na zona rural em Monte do Carmo. No local, policiais também apreenderam 50 kg de compostos químicos, prensa hidráulica para refinamento de cocaína e balanças de precisão, além de R$ 17 mil em dinheiro, máquinas de cartão de crédito, armas de fogo, munições, três carros e duas motos.

A Secretaria da Segurança Pública informou que alguns integrantes do grupo são acusados pelos crimes de lavagem de capitais e de integrar organização criminosa.

Conforme a secretaria, a investigação teve início em 2022, quando equipes identificaram um “núcleo de distribuição de entorpecentes” com uma liderança em Paraíso e apoio de suspeitos residentes de Porto Nacional.

A investigação também apontou que integrantes da organização criminosa eram responsáveis pela compra de entorpecentes em outros estados e transportavam para o Tocantins. Outros envolvidos “efetuavam tarefas voltadas ao armazenamento, depósito, refino e distribuição para traficantes locais”.

Os traficantes locais revendiam os entorpecentes para outras cidades do Tocantins e utilizavam pessoas como “laranjas”, que forneciam contas bancárias para receber o dinheiro do tráfico. Empresas fantasmas e de fachada também foram identificadas durante a investigação, utilizadas para movimentar o dinheiro do tráfico.

De acordo com a secretaria, os investigados também mandavam as drogas para os estados do Pará e Maranhão. Os criminosos movimentaram cerca de R$ 18 milhões com o tráfico de drogas em um ano e meio.

Operação Fauda

Em árabe significa caos, que é o que se objetiva com a Operação, provocar o caos nas estruturas da criminalidade organizada, principalmente no esquema de tráfico de drogas no estado.

O objetivo é atingir o núcleo de um dos principais fornecedores de entorpecentes do Tocantins, responsáveis por abastecer de entorpecentes uma grande área.