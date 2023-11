Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar deflagrada na quarta-feira, 1°, em Colinas do Tocantins, noroeste do estado, resultou na prisão de seis homens suspeitos, com idades entre 25 anos e 40 anos, de integrar uma facção criminosa e de realizar diversos crimes contra o patrimônio no município.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), durante a ação, os policiais localizaram e apreenderam em poder dos suspeitos, três armas de fogo, munições, e diversos produtos roubados ou furtados em Colinas, nos últimos dias.

Conforme as investigações, três suspeitos estavam em Colinas para praticar um roubo de joias.

“Com base nos levantamentos efetuados, as equipes da 41ª e 42ª DPs, se anteciparam e evitaram o roubo prendendo os homens em um hotel da cidade. Com os indivíduos foram apreendidas várias munições, três armas de fogo, sendo dois revólveres e uma pistola Glock calibre 9 milímetros de fabricação austríaca, arma esta que foi furtada no município de Porto Nacional, no Distrito de Luzimangues, no último dia 31”, informou o delegado Marco Aurélio, por meio da assessoria.

Durante as diligências, a Polícia Civil conseguiu localizar e prender, no início da noite, outros três suspeitos, que estão relacionados a crimes de furtos e roubos ocorridos no município de Colinas, também nos últimos dias.

Conforme a SSP, um dos presos de iniciais C.G.S, o Madeira, possui diversas passagens por furtos nos estados de Goiás e do Pará, suspeito de pelo menos 10 delitos de furto em residências no município de Colinas nos últimos dias.

Na residência onde Madeira estava escondido foram encontrados vários objetos furtados, dentre eles, dois aparelhos de TV, dois botijões de gás, tablets, perfumes, máquina de carpintaria. Além disso, os policiais recuperaram ainda duas motocicletas, modelo Titan/Honda, que haviam sido furtadas por C.G.S de uma revendedora de motocicletas, na madrugada desta quarta.

Após a formalização das prisões, os seis suspeitos presos foram recolhidos à Cadeia Pública de Colinas.