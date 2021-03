Vida Urbana Operação Piracema apreende redes, varas de pesca e madeira de Ipê no Parque do Cantão Naturatins e PM Ambiental atuaram durante quatro dias em pontos pesqueiros com ações aquáticas e terrestres

Em quatro dias, a Operação Piracema realizou diversas apreensões de redes, varas de pesca e madeira de Ipê no Parque Estadual do Cantão (PEC). A ação ocorreu nos principais pontos de pesca da região com a participação do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e o Batalhão de Polícia Militar Ambiental Conforme o Naturatins, foram visitados pontos pesque...