A Prefeitura de Palmas retorna neste sábado, 25, com as atividades da ação educativa ’Palmas de Mãos Limpas’, projeto que tem como objetivo higienizar com álcool em gel as mãos dos passageiros do transporte coletivo da Capital. A ação, em parceira com empresa Union Life, será coordenada pela da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), e vai incluir o Distrito de Taquaruçu.

O projeto entrou em prática no final de maio através do transporte coletivo d Capital. Na ocasião, o município disponibilizou mais de mil litros do produto, doados pela Union Life, para a primeira etapa da ação, que durou 10 dias. O produto ficou disponível nas estações Apinajé, Xambioá, Karajá, Kraô, Xerente e Javaés.

A segunda etapa do ‘Palmas de mãos Limpas’ percorreu 12 pontos da cidade. Moradores receberam orientações sobre os cuidados para evitar a contaminação, e a higienização nas palmas das mãos com álcool em gel, além do aferimento da temperatura, que contou com a participação dos agentes de saúde da Capital.

Nova etapa

Nesta nova etapa, que segue até às 19 horas de domingo, 23, as ações de conscientização e prevenção à pandemia, começam às 9 horas do sábado, de forma simultânea, nas cinco praias de Palmas e o Distrito de Taquaruçu. De acordo com o executivo, será feita a abordagem aos frequentadores que fazem uso da faixa de areia, dos espaços públicos, como também dos restaurantes e quiosques ao longo do lago. A ação será nas Praias da Graciosa, do Prata, Caju, Arnos, Buriti e em Taquaruçu,

A prefeitura também planeja que o projeto chegue nas feiras da cidade. Com isso, a Feira da 304 Sul receberá a ação em duas etapas: uma na terça-feira, 28, e a outra, na sexta-feira, 31. NO no domingo, 2 de agosto, a visita será aos frequentadores das Feiras da Arno 33 e do Jardim Aureny I.

Balanço das ações

A prefeitura diz que na primeira parte do projeto foram atendidos cerca a 45 mil usuários do transporte público. Depois disso, mais 20 mil moradores da Capital receberam orientações, o que soma 65 mil pessoas durante as ações do projeto.