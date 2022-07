Vida Urbana Operação nacional contra trabalho escravo fecha semana sem resgate no Tocantins Auditores inspecionaram uma construção civil urbana e dez fazendas em nove municípios na Operação Resgate II; estado registra 4 resgatados no ano contra 15 no ano passado

Iniciada no dia 4 de julho em todo o país, a segunda edição da Operação Resgate II retirou 337 trabalhadores de condições análogas ao trabalho escravo no Brasil até esta sexta-feira, 29. A ação é a maior operação conjunta com foco no combate ao trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas no país, segundo o Ministério Público do Trabalho. A operação conta com quase 5...