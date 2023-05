Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira, 19, Paulo Ribeiro Evangelista, de 22 anos, conhecido como "Juninho" ao cumprir mandado de prisão da Operação Miraculum, da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP) de Palmas.

A 1ª Vara Criminal de Palmas expediu um mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão no endereço do jovem, no Jardim Aureny III. Juninho é investigado pelo homicídio tentado em em 30 de setembro de 2022, contra um jovem de 18 anos. Segundo a DHPP, os dois integravam facções criminosas rivais.

A operação tem o nome de Miraculum, expressão latina que indica milagre. O jovem alvo levou dois tiros na cabeça e sobreviveu. Um deles atravessou o pescoço, quebrou dois dentes e saiu pela boca.

Durante a ação, o suspeito percebeu a presença da equipe e tentou realizar uma fuga se escondendo na residência de uma vizinha, embaixo da cama. O delegado adjunto da 1ª DHPP, Eduardo Menezes, disse por meio da assessoria, que os vizinhos dificultaram a ação policial, informando que o suspeito não estava no local, depois de uma hora e meia de conversa os agentes civis conseguiram entrar na residência.

"Essa cobertura que esses vizinhos deram também configura crime de favorecimento pessoal e eles podem ser responsabilizados por isso”, alerta o delegado, por assessoria.

A polícia disse ter encontrado e apreendido com o alvo um celular, drogas, dinheiro e munição de calibre 22.