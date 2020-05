Vida Urbana Operação “Mar de redes” apreende 10,3 mil metros de rede no Lago da Usina hidrelétrica de Lajeado Desde março, o Naturatins recolheu 20 mil metros em ações no Estado; mesmo com o fim o período de Piracema Cota Zero segue até 2022

Em seis dias, a Operação “Mar de redes”, deflagrada pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), recolheu 10,3 mil metros de redes lançadas em vários pontos do Lago da Usina hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães. A ação que começou na terça-feira, 12 e terminou no domingo, 19, ainda lavrou um auto de infração por pesca ilegal no valor de R$ 1,4 mil. Conforme a Natu...