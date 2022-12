O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) apreendeu durante a Operação Malha Fina, 3.270 metros de redes de várias malhas, quatro tarrafas, dez espinhéis e três pindas, além de uma multa no valor de R$3 mil.

O objetivo da ação é coibir a pesca predatória e outros ilícitos ambientais. A operação ocorreu nos dias 16 a 18, em vários cursos hídricos do Estado, com ações coordenadas pelos polos de fiscalização de Palmas e Gurupi.

As ações de fiscalização têm sido intensificadas por causa do período da piracema, que segue até 28 de fevereiro do próximo ano, quando fica proibida a pesca em todas as suas modalidades.

De acordo com o Naturatins, fiscais abordaram e vistoriaram várias embarcações, “para conferir as licenças de pesca e apetrechos para os praticantes da modalidade esportiva (pesque e solte), que pode ser praticada durante o período, desde que cumpridas as normas vigentes, como o pescador ser devidamente licenciado junto ao órgão ambiental e utilizar anzol sem fisga”, disse o instituto.

Em Porto Nacional, Palmas, Lajeado e Miracema, os fiscais apreenderam 650 metros de redes de emalhar de malhas diversas, uma tarrafa e três pindas.

No Norte, durante o percurso no rio Araguaia, nos municípios de Couto Magalhães, Bernardo Sayão, Juarina, Arapoema, Pau D’arco e no povoado do Jacú, 540 metros de redes de emalhar de malhas diversas e três tarrafas foram apreendidas.

Nos rios Tocantins e Sono, houve a apreensão de 280 metros de redes de malhas e, no Parque do Cantão, de 600 metros.

A última apreensão ocorreu no lago da usina de São Salvador, no rio Piabanha e na foz do rio Piabanha, onde foram recolhidos 1.200 metros de redes de malhas e dez espinhel.

Piracema

Começando no dia 1º de novembro e indo até 28 de fevereiro do ano que vem, o período da piracema ou defeso é quando a pesca fica proibida em todas as regiões do Estado.

Conforme portaria editada pelo Naturatins, durante a piracema é permitida apenas a pesca amadora esportiva, na modalidade "pesque e solte", com a utilização de anzol sem fisga, desde que o praticante porte carteira de pesca amadora emitida por órgão competente.