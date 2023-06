A operação Malha Fina, articulada pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) apreendeu 10.600 metros linear de redes de malhar e 2.049 quilos de pescado de várias espécies, em diversas regiões do Estado, os quais foram doados ao programa Mesa Brasil.

De acordo com o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), ao todo foram lavrados R$ 40.980 em autos de infração.

Na quinta-feira, 15, as equipes atuaram no reservatório da hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães (Usina do Lajeado), no município de Palmas, onde foram apreendidos 3.650 metros de rede e 120 quilos de pescado.

Na sexta-feira, 16, a ação ocorreu no trecho de Porto Nacional a Lajeado do Tocantins, onde foram apreendidos 2.200 metros de rede e 80 quilos de pescado e lavrado auto de infração no valor de R$ 2.600.

Equipes da Guarda Metropolitana e do Naturatins apreenderam 1.840 quilos de pescado que estavam sendo comercializados e transportados em um caminhão. Foi lavrado também auto de infração no valor de R$ 37.500.

Região de Caseara

Ainda de acordo com o instituto, na região oeste do Estado, equipes do Naturatins e Área de Proteção Ambiental (APA ) Ilha do Bananal/Cantão realizaram ações de fiscalização ambiental nos rios Caiapó, da ponte de caseara até a foz com Rio Araguaia; Porto: Lidu, Clarisse, Ponte de madeira, Boca branca, Cotovelo, Dois Lagos, Rio Piranhas da Ponte até a foz com Araguaia; Lago do piranha, Pé de Manga, Projeto de Assentamento Canaã, Projeto de Assentamento Muiraquitã, Rio Araguaia da Foz do Rio Caiapó até a foz do Rio Piranhas.

Nas ações, foram apreendidas 1.400 metros de redes de emalhar de diversos tamanhos, cinco molinetes com vara de pescar e nove quilos de pescado e lavrado auto de infração no valor de R$ 880,00.

Na Mesorregião ocidental do Estado, as ações de fiscalização e orientação ambiental junto aos acampados ocorreram nos assentamentos Onalício Barros e Manchete, na praia do Quicuia no Rio, e ainda foi realizada preventiva nas imediações do porto da balsa em Caseara.

No sul do estado, foram executadas ações de patrulhamento, fiscalização ambiental e abordagens às margens do Rio Santa Teresa, com um total de 23 pessoas abordadas, seis carros e cinco motos.

Na região norte, a equipe percorreu as duas margens do Lago no Rio Tocantins, bem como os seus afluentes e todo o entorno de pequenas lagoas e ilhas, de forma minuciosa. O trabalho resultou na apreensão de 3.200 metros de redes malhadeiras de diversas malhas.

Fronteira

Conforme o Naturatins, por se tratar de área fronteiriça entre os estados do Tocantins e Maranhão, a equipe intensificou o trabalho de orientação ambiental, levando aos ribeirinhos dos dois estados, informações pertinentes à normatização da pesca face à legislação ambiental vigente.

Todo o material apreendido será transportado para a sede do Naturatins em Palmas e armazenado para posterior destinação à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Palmas (Ascampa), onde é realizada a triagem de materiais para reciclagem sob supervisão do Naturatins.

Ainda segundo o instituto, o pescado encontrado vivo foi despescado e devolvido ao seu habitat natural, onde continuará seu ciclo reprodutivo, mantendo assim sua função vital no equilíbrio do ecossistema aquático local.

A ação foi realizada com apoio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, Batalhão de Polícia Militar Rodovias e Divisas, Marinha do Brasil - Capitania Fluvial Araguaia-Tocantins, Guarda Metropolitana de Palmas, Agência de Meio Ambiente de Porto Nacional e Adapec.