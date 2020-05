Vida Urbana Operação Lockdown apreende celulares, armas artesanais e identifica danos ao patrimônio na CPPP Revista nesta quarta-feira, 6, teve o objetivo de buscar indícios de tentativas de fuga e objetos ilícitos

Uma operação para encontrar indícios de tentativas de fuga, armas e celulares ocorreu nesta quarta-feira, 6, no Núcleo de Custódia e Casa de Prisão Provisória (CPP) de Palmas. A ação do Sistema Penitenciário e Prisional (Sispen) chamada Lockdown, contou com a participação de 65 agentes de execução penal e de 20 integrantes do Grupo de Intervenção Rápida (GIR). Conforme a Secr...