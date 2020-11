Vida Urbana Operação Integrada resulta em remoção de 20 veículos e mais de 100 autos de infração na Capital Somente em uma denuncia na Quadra Arse 21 18 veículos foram autuados e dois removidos por estacionamento em local proibido

A Operação Integrada em Palmas removeu 20 veículos e emitiu 103 autos de infrações, além de recolher sete habilitações por recusa dos condutores a fazer o teste do bafômetro. A ação ocorreu no final de semana e os resultados foram divulgados desta segunda-feira, 23, pela Prefeitura de Palmas. A ação ocorreu com a participação da Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros e...