Vida Urbana Operação Integrada registra balanço positivo sem ocorrências durante aplicação de provas do Enem Somente uma prisão foi registrada próximo a uma escola em Tocantinópolis, onde ocorriam as provas, em cumprimento a um mandado de prisão, entretanto, a ação não teve ligação direta com as provas

Nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, as forças de segurança realizaram uma operação integrada nas 123 instituições das 31 cidades onde as provas foram aplicadas no Tocantins. As ações ocorreram no domingo passado, 21, e neste domingo, 28. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) e a Polícia Militar (PM) divulgaram balanços positivos sobre ...