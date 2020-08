Vida Urbana Operação Hórus Divisa apreende dois veículos semirreboques com sinais identificadores adulterados Motorista alegou desconhecer as adulterações e levava uma carga de adubos fertilizantes

Em mais um final de semana da Operação Hórus Divisa, a Polícia Militar apreendeu dois veículos semirreboques com sinais identificadores adulterados na região central do Estado. A ação ocorreu neste domingo, quando o Batalhão de Polícia Rodoviário e de Divisas abordou um caminhão do modelo bitrem graneleiro. Conforme a PM, os militares viram o veículo que trafegava no mes...