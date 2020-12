Vida Urbana Operação Hórus apreende caminhão e semirreboque com sinais de adulteração em duas ações na BR-153 Dois casos ocorreram nesta segunda-feira no Posto Fiscal de Talismã

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas (BPMRED) apreendeu veículos com sinais de adulteração em duas ações ocorridas nesta segunda-feira, 21. As duas apreensões ocorreram no Posto Fiscal de Talismã da BR-153, localizado no km 800 da rodovia. Ambas as ações fazem parte da Operação Hórus. Em uma das ações, uma equipe de militares realizava a fisc...