Vida Urbana Operação Fora Covid entram na quarta semana de sanitização de locais com grande fluxo de pessoas Ação do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil acontecem em oito municípios a partir do revezamento das escalas de trabalho

O Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual entram na quarta semana de trabalhos para a execução de sanitização nos locais de grande fluxo de pessoas em oito municípios tocantinenses. As ações acontecem desde o início da pandemia, entretanto, no começo de março foram intensificadas por meio da “Operação Fora Covid” devido ao avanço no número de pacientes infectados p...