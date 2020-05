As ações de Operação “Fora Covid” começaram na noite desta segunda-feira, 18, em 20 municípios do Tocantins que os números de casos testados positivo para Covid-19 estão maiores. A ação havia sido determinada na semana passada pelo governador Mauro Carlesse e é realizada pela Defesa Civil Estadual e Corpo de Bombeiros.

Conforme os bombeiros, os trabalhos de aplicação de produto à base de água misturado com uma porção de 12% de hipoclorito de sódio, começaram por volta das 19 horas, na maioria das cidades e a orientação às equipes é que a ação siga até a 1 hora, nos pontos de maior aglomeração de pessoas. A desinfecção é realizada com o uso de caminhões auto bomba tanque, motobombas portáteis e bombas costais motorizadas. Os bombeiros aplicam o produto em estações de ônibus, feiras cobertas, em frente a agências bancárias, casas lotéricas, postos de saúde, entre outros.

As equipes de bombeiros foram enviadas a algumas cidades ainda no domingo de manhã como São Miguel do Tocantins, Couto Magalhães, Xambioá e Tocantinópolis. “Como a maior parte das cidades a receber as aplicações está na região Norte, foi preciso formar equipes de apoio em Palmas. Nesta segunda-feira, a tarde, os militares fizeram um levantamento dos pontos de maior aglomeração de pessoas e, já a noite, iniciaram a pulverização do produto”, relatou o coordenador-adjunto da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Erisvaldo Alves.

Também são alvo da Operação as cidades de Palmas, Araguaína, Gurupi, Cariri do Tocantins, Nova Olinda, Paraíso do Tocantins, Sítio Novo do Tocantins, Axixá do Tocantins, Araguatins, Colinas do Tocantins, Guaraí, Praia Norte, Maurilândia do Tocantins, Wanderlândia, Augustinópolis e Darcinópolis. Conforme o Corpo de Bombeiros, os prefeitos de outras cidades que desejarem essa ação podem solicitar à Defesa Civil Estadual.

Na Capital, devido a chuva nesta segunda, a aplicação do produto em alguns pontos foi adiada. Entre as localidades previamente estabelecidas estavam pontos na Avenida J.K, Unidades de Pronto Atendimentos, Hospital Dona Regina, feiras cobertas, e em frente às agências bancárias na Avenida Tocantins, em Taquaralto. A programação na cidade de Palmas será iniciada nesta terça-feira, 19, às 19 horas.