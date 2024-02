Uma ação policial realizada por equipes da 1ª Divisão de Repressão a Narcóticos (Denarc) de Palmas, na tarde da quarta-feira, 11, resultou na prisão em flagrante de dois homens de 22 e 40 anos de idade, em um imóvel na Quadra Arse 122 (antiga 1206 Sul).

De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública, o local era utilizado como ponto de armazenamento e distribuição de drogas e fica próximo a outro imóvel alvo da Operação Broken Windows, de julho de 2023, que também combatia crimes como tráfico de drogas e organização criminosa.

A pasta divulgou que a 1ª Denarc recebeu informações com indícios de comercialização de entorpecentes no local e por isso passaram a monitorar o endereço. Na tarde de ontem, policiais avistaram um dos suspeitos saírem do local. Durante abordagem os agentes encontraram com ele cerca de 30 pedras de crack e informou ter adquirido os ilícitos no imóvel alvo da operação.

A Segurança Pública informou que diante do flagrante, os policiais entraram no imóvel e apreenderam várias porções de crack, cocaína, balança de precisão, maconha, oito munições de calibre .38 intactas, além da quantia de R$ 1.750 em espécie, proveniente da venda de drogas.

Após a revista a equipe deteve os dois suspeitos, que acabaram encaminhados à 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil e autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico