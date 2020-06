Vida Urbana Operação em rios e lagos do Cantão apreende redes de pesca, boias de captura de quelônios e pescado Um pescador ainda foi multado em R$ 1,5 mil e foram percorridos vários quilômetros dos rios Coco, Araguaia, Javaés e Javaezinho

Mais uma ação de fiscalização nos recursos hídricos das imediações do Parque Estadual do Cantão resultou em apreensões de materiais predatórios e na multa de um pescador que exercia a atividade de maneira ilegal. A Operação Cantão realizada pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e do Destacamento de Polícia Militar Ambiental (DPMA) de Caseara aconteceu n...