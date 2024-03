Vida Urbana Operação durante evento de "grau" com motos aplica 86 infrações e apreende 15 veículos em Paraíso Ação conjunta entre Departamento Estadual de Trânsito e Polícia Militar realizou 119 abordagens durante "Operação MotoShow e Domingueira Automotiva", no Setor Universitário em Paraíso do Tocantins

Uma operação entre a Polícia Militar (PM) e o Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran), na tarde deste domingo, 3, resultou na apreensão de 15 veículos, a maioria motocicletas, e na aplicação de 86 autos de infração de trânsito no Setor Universitário, em Paraíso do Tocantins, durante um evento de manobras com motocicletas. Duas pessoas foram socorridas com ferimentos durante o evento. A operação, que leva o mesmo nome de evento destinado a apresentação de manobras com motocicletas, conhecidas como ...