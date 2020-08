Vida Urbana Operação do MP apura irregularidades na Associação Filhos do Pai Eterno Segundo o órgão, os crimes apurados, até o momento, são os de organização criminosa, apropriação indébita, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e sonegação fiscal

Atualizada às 13h22. O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), realiza nesta sexta-feira (21) a operação Vendilhões que apura irregularidades relacionadas à Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe). A ação, que conta com o apoio das polícias Civil e Militar, cumpre 16 mandados de busca e ap...