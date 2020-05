Vida Urbana Operação do Maio Amarelo da PRF visa reduzir acidentes e foca em três trechos críticos no Tocantins Ações começam nesta quinta-feira, 14, e pontos que receberam mais atenção são nas rodovias federais próximas as cidades de Araguaína, Paraíso do Tocantins e Cariri do Tocantins

Começa nesta quinta-feira, 14, a Operação Nacional de Segurança Viária em todas as rodovias federais que cortam o Tocantins. A ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é referente ao Movimento Maio Amarelo e a aposta visa coibir as condutas perigosas e reduzir o número de acidente a partir do trabalho ostensivo e preventivo em pontos críticos de acidentalidade. Conforme a PRF,...