Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

Uma ação de descontaminação do Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues começou neste sábado, 16. A ação é realizada por militares do 22º Batalhão de Infantaria (22° BI) do Exército e atende a uma solicitação da Superintendência da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que administra o aeroporto de Palmas.

Conforme o Exército, cerca de 30 militares são empregados na missão de descontaminação completa da área de circulação do Terminal de Passageiros. Os trabalhos de descontaminação do aeroporto de Palmas se estenderão até a terça-feira, 19.

Essa operação visa conter a expansão do contágio e evitar que a exaustão do sistema seja provocada pela pandemia da Covid-19. Para a atividade são utilizando Equipamentos de Proteção Individual.