Vida Urbana Operação do Comitê do Fogo chega ao Sudeste do Tocantins; Operação Verde Brasil completa 30 dias Ações integradas entre diversos órgãos ambientais, de fiscalização e segurança visam combater o avanço dos incêndios florestais

Seguem durante o fim de semana as ações da Operação Integrada de Fiscalização Contra os Incêndios Florestais nos municípios de Paranã e Dianópolis. Esse trabalho ocorre durante os finais de semana em diferentes regiões do Tocantins e fazem parte do mapa estabelecido do Comitê Estadual do Fogo. Conforme a Defesa Civil, desde a semana passada a região sul do...