Vida Urbana Operação Delivery investiga comércio de notas falsas através de envio pelos Correios em Palmas Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira

Com o objetivo combater o comércio de notas falsas, a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Delivery nesta quarta-feira, 27, em Palmas. A ação visa o envio de notas falsas que ocorrem com o uso dos Correios na Capital. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão cumpridos por cerca de dez policiais federais. Conforme a PF, durante as investigações ficou ...