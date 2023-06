Nesta quinta-feira, 29, a Polícia Federal deflagrou a “Operação 0800” para cumprir mandados de busca, apreensão e sequestro de bens de suspeitos de criar uma falsa central de atendimento bancário para capturar cartões das vítimas.

Os mandados expedidos pela 4ª Vara Federal de Palmas miram suspeitos na capital e São Paulo (SP).

De acordo com a Polícia Federal, os suspeitos usavam cartazes com informações falsas, que indicavam um número telefônico de ajuda 0800 dos criminosos e não do banco da vítima. Com o golpe, um dispositivo era instalado para reter o cartão de clientes nos equipamentos.

Ainda segundo os agentes federais, durante o falso atendimento a vítima era convencida a fornecer senha da sua conta. Os criminosos utilizavam os dados para realizar saques indevidos de valores.

Durante as investigações, os agentes federais apuraram que os suspeitos realizavam crimes de furto mediante a fraude e organização criminosa desde o ano de 2017.

A investigação apura crimes de furto mediante fraude e associação ou organização criminosa.