Redação Jornal do Tocantins

Atualizada dia 30.03. às 9h15

Uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira, 30, que mira grilagem de terras cumpre mandados de busca, apreensão e de prisão contra diversos policiais militares,expedidos pela Vara Criminal de Dianópolis, no sudeste do Tocantins. Há pelo menos três ordens de prisão e seis ordens de busca e apreensão.

A operação recebeu o nome de "Loteamento Gerais" Os alvos são suspeitos de fraudar a documentação dos imóveis para ocupar áreas de preservação ambiental de forma indevida. Eles são investigados por crimes de tortura, sequestro e cárcere privado, dano qualificado e associação criminosa.

A justiça determinou a prisão preventiva de Diego Henrique Gurgel Hasken, 34 anos, Marlo Soares Parente, de 43 anos, Artur Figueiredo Pinto, 45 anos, e Pablo Rogério Monteiro Parente, de 43 anos.

As buscas e apreensões são nos endereços de Diego Henrique Gurgel Hosken, Altaides Melo Paiva, de 33 anos, Marlo Soares Parente, Artur Figueiredo Pinto, Pablo Rogério Monteiro Parente e Aldair Muniz dos Santos,57 anos.

Em um dos mandados em Rio da Conceição, no endereço da Travessa 4, os investigadores apreenderam um celular da marca Xiaomi, modelo Pocofone, na cor preta, além de documentação de ordem de serviço automotivo.

No outro alvo, na Fazenda Lagoa Feia, os investigadores fizeram buscas na sede e em um galpão, onde os policiais localizaram 1 trabuco, com adaptador para usar dois calibres e munição: 43 espoletas, 1 frasco de pólvora, 6 cartuchos calibre 36 vazios e mais 2 carregados artesanalmente. Também encontraram uma munição calibre 28. O capitão da polícia militar Aderaldo Vieira de Negreiros, 64 anos, foi levado para a delegacia, em razão das armas encontradas.

Outro alvo é Artur Figueiredo Pinto, policial militar, morador de Porto Nacional. A mãe e duas irmãs do policial receberam a diligência em casa, mas nenhum objeto foi apreendido.

Em Lajeado, o alvo é outro policial, Marlo Soares Parente, primeiro-sargento do Batalhão do Choque. Um erro processual levou a equipe de policiais a um endereço errado do alvo. Alertados pela equipe da Polícia Militar, os agentes estiveram em outro endereço, na avenida Sérgio Nogueira, mas não encontraram o militar nem uma picape, alvo de busca e apreensão.

Pablo Rogerio Monteiro Parente, também é alvo, mas ele havia se mudado de residência, em uma chácara na zona rural de Palmas. Apenas a esposa dele foi cientificada do mandado de busca, que não apreendeu nenhum objeto.

Entre os investigadores estão delegados e agentes da Delegacia de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco). O braço da operação em Goiás é a Delegacia de Investigações Criminais (Deic) de Goiânia.