Três pessoas foram presas suspeitas de desmatamento durante a operação MRÃIWE (Mata Bonita), da Polícia Federal (PF), que ocorreu na Terra Indígena Xerente em Tocantínia, região central do Estado, na madrugada deste domingo, 12.

De acordo com a PF, um caminhão carregado com toras de madeira extraídas de forma ilícita da TI Xerente foi apreendido, além de um veículo utilizado como “batedor” durante o transporte das madeiras.

Os investigados podem ser responsabilizados pela prática dos crimes de desmatamento de floresta, receptação qualificada e associação criminosa, das quais as penas, se somadas, poderão atingir até 15 anos de reclusão.

Ainda segundo a PF, a operação tem objetivo de reprimir o desmatamento de floresta nativa localizada na Terra Indígena Xerente, no município.

A operação foi denominada “MRÃIWE”, uma tradução livre do dialeto Xerente, que significa Mata Bonita na língua Xerente e contou com o apoio da Polícia Militar do Estado do Tocantins (PMTO) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI).