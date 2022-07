Vida Urbana Operação da PF no Tocantins prende mecânico de aeronave no aeroporto de Gurupi Mandados foram cumpridos em operação que investiga tráfico internacional de drogas, deflagrada pela PF no Mato Grosso do Sul

Policiais federais cumpriram hoje no aeroporto de Gurupi, região sul do estado, mandado de prisão contra um homem e apreenderam uma aeronave que estava com ele. O homem e o veículo apreendido não são do Tocantins e estavam em trânsito. A Operação Catrapo deflagrada pela Polícia Federal (PF) visou cumprir 28 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão tempor...