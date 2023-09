A Polícia Federal no Estado do Tocantins deflagrou nesta quarta-feira, 27, a Operação Flak com o objetivo de desarticular organização criminosa suspeita de tráfico internacional de drogas, mediante transporte pelo modal aéreo.

A ação corresponde à segunda fase da Operação Flak realizada em 2019.

No total são cumpridos 31 mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiânia (GO), Tucumã (PA) e São Félix do Xingú (PA).

Conforme divulgado, a polícia cumpre mandados de:

- Sequestro de bens como aeronaves, veículos de luxo, apartamentos, casas e 9 fazendas;

- Bloqueio das contas bancárias de 41 pessoas envolvidas com os fatos sob investigação;

- Sequestro de carros e 27 aeronaves;

- Buscas em endereços ligados aos investigados.

As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins.

De acordo com a PF, a organização criminosa investigada é dedicada ao transporte internacional de drogas a partir dos países produtores, como a Venezuela, Bolívia, Colômbia e Peru, até países de passagem ou destinatários finais, especialmente, o Brasil, Honduras, Suriname, América do Norte, África e Europa. Para executar as suas atividades ilegais, o grupo criminoso adquiria aeronaves e as registrava fraudulentamente em nome de “laranjas”, controlava aeroportos clandestinos e contava com pilotos entre seus membros.

Segunda fase da operação

Na segunda fase da Operação Flak, a Polícia Federal identificou a organização criminosa que utilizava de câmbio ilegal e movimentação financeira paralela, fora do sistema bancário formal, e de lavagem de dinheiro, bens e ativos.

De acordo com a polícia, as provas e indícios obtidos durante o inquérito policial, apontaram que a organização criminosa também executava a lavagem de capitais mediante a utilização de postos de combustíveis localizados nas cidades de Tucumã e Aparecida de Goiânia, a constituição de “empresas de fachada” e o registro, em nome de “laranjas”, de bens móveis e imóveis adquiridos com recursos obtidos com o narcotráfico.

Ainda segundo a polícia, os indiciados poderão responder pelas práticas dos crimes de associação para a lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro, previstos na Lei nº 9.613/1998, cujas penas máximas somadas podem ultrapassar 20 anos de reclusão.