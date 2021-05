Vida Urbana Operação da PF mira desvio de recursos da merenda escolar em Formoso do Araguaia Má qualidade dos alimentos e baixa quantidade oferecida aos alunos serviram para iniciar a investigação que inclui 4 mandados de busca e apreensão cumpridos nesta quarta-feira

Cerca de 14 Policiais Federais cumprem na manhã desta quarta-feira, 12, em Formoso do Araguaia, quatro mandados de busca e expedidos pela Vara Federal Cível e Criminal de Gurupi contra um grupo suspeito de desviar dinheiro destinado à merenda escolar no município. De acordo com o comunicado da PF, a “Operação Micalea”, do latim “migalhas”, investiga a participação de emp...