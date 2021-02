Vida Urbana Operação da PF cumpre quatro mandados de busca no Tocantins contra fraudes no auxílio emergencial Alvos da operação Terceira Parcela no estado são de Araguanã, Colinas e São Miguel e são beneficiários do dinheiro desviado de auxílios emergenciais

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 18, a Operação Terceira Parcela, contra fraudes ao Auxílio Emergencial, pago pelo Governo Federal. Segundo o órgão, os são alvos os beneficiários de pagamento de contas com valores obtidos com o desvio de auxílios emergenciais. No Tocantins mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Araguanã, Colina e...