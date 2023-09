Vida Urbana Operação contra trabalho escravo flagra sete pessoas em carvoaria de Centenário em agosto Trabalhadores recebiam R$ 0,55 pelo saco de 5kg de carvão e R$ 0,35 pelo saco de 2,5kg. No país, 532 pessoas estavam em condições análogas à escravidão

A Operação Resgate III retirou 532 pessoas de trabalhos análogos à escravidão somente no mês de agosto deste ano no Brasil. Desse total, sete pessoas estavam em uma carvoaria no município de Centenário, região nordeste do Tocantins. A operação constatou que os trabalhadores da carvoaria não tinham carteira de trabalho assinada, nem garantia de salário-mínimo. Eles t...