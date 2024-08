Vida Urbana Operação contra pesca predatória apreende barcos e redes e aplica mais de R$ 6 mil em multas Ações abrangeram os municípios de Araguacema, Caseara, Santa Maria da Barreiras, Couto Magalhães, Conceição do Araguaia, Marianópolis, Juarina e Pium

Uma operação contra caça e a pesca predatória do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) apreendeu barcos e redes, além de aplicar mais de R$ 6 mil em multas. As ações fiscalizatórias, iniciadas na última terça-feira (13), foram concluídas nesta segunda-feira (19). A operação foi realizada na região Área de Proteção Ambiental (APA) Ilha do Banana...