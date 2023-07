A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) deflagrou na manhã desta terça-feira (11) a Operação Avalanche. Ao todo, foram expedidos 36 mandados judiciais a fim de combater crimes praticados por membros de torcidas organizadas. Segundo informações da Polícia Civil, foram cumpridos 15 mandados de prisão, 20 de busca e apreensão e, além disso, uma pessoa se tornou foragida.

As ordens foram cumpridas na região metropolitana de Goiânia e também no Tocantins, onde o suspeito Lucas Moura Souza, de 18 anos, foi localizado em uma residência na avenida Pedro Ludovico, no jardim Pedra Alta. Ele é natural da cidade, no norte do Tocantins, e passou por audiência de custódia na 1ª Vara Criminal de Araguaína no início da tarde. O processo da prisão do torcedor está sob segredo de Justiça. O JTO não consegui contato com o defensor público Felipe Fernandes Magalhães, que acompanhou o detido.

Outros nomes dos investigados não foram divulgados até a última atualização desta reportagem. O JTo não conseguiu localizá-los para que se posicionassem. Entre os envolvidos, estão menores de idade, também apreendidos.

As investigações tiveram início no dia 30 de abril deste ano, quando um ônibus com torcedores do Vila Nova foi cercado e invadido por membros da Força Jovem “Gravelokos”.

Na ocasião, após uma partida da série B, os passageiros do veículo foram atacados indiscriminadamente, celulares e camisas teriam sido subtraídos, o motorista do ônibus sofreu lesões, e a funcionária do Samu acionada para prestar socorro também teria sido ameaçada. Armas, pedras e pedaços de pau foram usados para depredar o veículo.

No momento das agressões, duas pessoas foram severamente feridas com chutes, socos e pauladas na cabeça. Segundo a PC, as agressões só teriam cessado devido à chegada da Polícia Militar.

Ao todo, foram mais de 100 policiais civis empregados na operação. Das 16 prisões decretadas, foram cumpridas 15 ordens, deixando um foragido.

A operação é do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor (Geprot/Deic) com apoio do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos da Polícia Militar de Goiás e também do Grupo de Atuação em Grandes Eventos de Futebol do Ministério Público deste estado.



