Vida Urbana Operação contra esquema de sonegação de impostos na venda de gado cumpre mandados em Palmas Além do Tocantins, a ação da Receita Federal e do Gaeco foi deflagrada no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Maranhão, São Paulo e Minas Gerais. Ao todo, cerca de R$ 1,4 bilhão teriam sido movimentados pelos suspeitos

A Receita Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Maranhão deflagraram nesta quarta-feira (17) a Operação Rei do Gado com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de venda fraudulenta de gado e sonegação fiscal. Ainda não foram divulgados os alvos da ope...