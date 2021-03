Vida Urbana Operação contra aglomeração aplica 15 autos de infração e 23 notificações em comércios Estabelecimentos estavam desrespeitando o horário de funcionamento que é das 6 às 20 horas, conforme decreto municipal

As ações de fiscalização da Operação Integrada para evitar aglomerações resultaram na aplicação de 15 autos de infração e 23 notificações em estabelecimentos comerciais e espaços privados na Capital. As ações ocorreram ainda na última semana, da quarta-feira, 3, até o domingo, 7, mas foram divulgadas pela Prefeitura de Palma somente no final desta segunda-feira, 8. Conforme a gest...