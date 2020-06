Vida Urbana Operação conjunta da PM e agentes da prefeitura apreende 44 motos que participavam de racha Apreensão ocorreu no início da noite de domingo no estacionamento do Estádio Nilton Santos

Uma operação que reuniu Polícia Militar, Guarda Metropolitana, Ambiental, ROMU e o operacional dos agentes de trânsitos da capital recolheram 44 motos e um veículo no início da noite nas proximidades do Estádio Nilton Santos. O local é usado para exibição de motos, mas segundo um informante do JTo que participou da operação, o local é usado para ...