Operação Boas Festas da PM prende 308 pessoas, dissipa 136 aglomerações e aplica 1,7 mil infrações

Nesta segunda-feira, 3, a Polícia Militar divulgou o balanço da Operação Boas Festas no Tocantins. A ação ocorreu em várias cidades do Estado buscando garantir a tranquilidade e segurança da população durante as festividades de final de ano. Entre 1º de dezembro e o último domingo, 2, foram abordadas mais de 23 mil pessoas e 17 mil veículos. Essas aborda...