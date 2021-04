Vida Urbana Operação barra duas festas clandestinas com mais de 1.600 pessoas em chácaras da Capital Aglomerações ocorreram no sábado, 24, sendo que na primeira festa havia cerca de 1.300 jovens e na segunda, mais 300 pessoas; forças de segurança ainda apreenderam veículos com registro de furto/roubo

Mesmo com o decreto estadual que proíbe a realização de eventos para evitar aglomerações ainda valendo, grandes festas continuam sendo organizadas de forma clandestina na Capital. Na noite do último sábado, 24, em ação conjunta, as forças de segurança interromperam duas dessas aglomerações realizadas em chácaras da Capital. A ação faz parte da Operação Tolerância Zero. De acordo...